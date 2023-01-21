Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya'nın sır gibi sakladığı annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Güzelliğiyle kızını solladı
Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü üstlendiği Aile dizisi çekimlerine tam sürat devam eden Serenay Sarıkaya, Şahmaran'ın yayınlanmasıyla gündem oldu. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile kamera karşısına geçen oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Özellikle ailesi merak konusu olan Serenay Sarıkaya'nın annesini gören hayran kaldı. Sarıkaya'nın annesi için "Güzelliğiyle kızını sollamış", "Güzellik genetik" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın gözünden sakındığı annesi...
21.01.2023 01:19 - Son Güncelleme: 21.01.2023 01:19
Şimdilerde "Şahmaran" ile gündemde olan Serenay Sarıkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.