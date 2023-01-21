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Haberler Magazin Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya'nın sır gibi sakladığı annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Güzelliğiyle kızını solladı

Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya'nın sır gibi sakladığı annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Güzelliğiyle kızını solladı

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü üstlendiği Aile dizisi çekimlerine tam sürat devam eden Serenay Sarıkaya, Şahmaran'ın yayınlanmasıyla gündem oldu. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile kamera karşısına geçen oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Özellikle ailesi merak konusu olan Serenay Sarıkaya'nın annesini gören hayran kaldı. Sarıkaya'nın annesi için "Güzelliğiyle kızını sollamış", "Güzellik genetik" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın gözünden sakındığı annesi...

takvim.com.tr
21.01.2023 01:19 - Son Güncelleme: 21.01.2023 01:19
Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın sır gibi sakladığı annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Güzelliğiyle kızını solladı

Şimdilerde "Şahmaran" ile gündemde olan Serenay Sarıkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.

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Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın sır gibi sakladığı annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Güzelliğiyle kızını solladı

Ünlü oyuncu son olarak annesi ile sosyal medyaya damga vurdu.

Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın sır gibi sakladığı annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Güzelliğiyle kızını solladı

Sarıkaya'nın annesi için "Güzelliğiyle kızını sollamış", "Güzellik genetik", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı.

Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın sır gibi sakladığı annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Güzelliğiyle kızını solladı

İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın sır gibi sakladığı annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Güzelliğiyle kızını solladı

Sinem Kobal

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