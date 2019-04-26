Şahan Gökbakar ketojenik diyetle adeta eridi! İşte Şahan Gökbakar'dan zayıflama tüyoları!

Son donemlerde en cok duydugum sey "zayiflamissiniz" ve beraberinde gelen bircok soru... Kisa bir bilgilendirme yapayim. Her hangi bir operasyon gecirmedim mide ile ilgili, tamamen yeme icme degisikligi yaptim...Gecen Kasim ayi itibariyle Ketojenik beslenme uyguladim... Nedir Ketojenik beslenme internetten arastirirsiniz.. Toplamda 27-28 kilo verdim 5-6 ay gibi bir surede.. fazla kasmadan devam edip biraz daha verecegim... Azim, kararlilik ve irade dilerim tum kilo vermek isteyenlere...