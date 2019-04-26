Şahan Gökbakar ketojenik diyetle adeta eridi! İşte Şahan Gökbakar'dan zayıflama tüyoları!
Şahan Gökbakar, Instagram hesabından son günlerde kendisine sıkça yöneltilen, 'Nasıl zayıfladınız?' sorusuna yanıt verdi. Mide ameliyatı olmadığını vurgulayan Gökbakar, 5 ayda 28 kilo verdiğini ve bunu ketojenik diyetle gerçekleştirdiğini belirtti. Şahan Gökbakar'ın değişimini görenler ise çok şaşırdı. İşte Şahan Gökbakar'ın inanılmaz değişimi ve zayıflamasına yardımcı olan ketojenik diyet hakkında bilgiler!
Şahan Gökbakar, 5 ayda tam 28 kilo verdi. Son zamanlarda verdiği kilolarla takipçilerinin dikkatini çeken Gökbakar, kendisine sıkça yöneltilen 'Nasıl kilo verdiniz?' sorusuna Instagram hesabından yanıt verdi. Ketonenik diyet yaptığını belirten Şahan Gökbakar'ın değişimi ise takipçilerinden tam puan aldı. Peki nedir bu ketojenik diyet? İşte Şahan Gökbakar anlatıyor...
Son donemlerde en cok duydugum sey "zayiflamissiniz" ve beraberinde gelen bircok soru... Kisa bir bilgilendirme yapayim. Her hangi bir operasyon gecirmedim mide ile ilgili, tamamen yeme icme degisikligi yaptim...Gecen Kasim ayi itibariyle Ketojenik beslenme uyguladim... Nedir Ketojenik beslenme internetten arastirirsiniz.. Toplamda 27-28 kilo verdim 5-6 ay gibi bir surede.. fazla kasmadan devam edip biraz daha verecegim... Azim, kararlilik ve irade dilerim tum kilo vermek isteyenlere...
KETOJENİK DİYET NEDİR?
.Ketojenik sözcüğü 'keton' kelimesinden köken alır. Keton aslında hücrelerin kullandığı bir enerji kaynağıdır ve karaciğer tarafından üretilir. Ketojenik diyet ile birlikte kanda keton seviyeleri yükselir. Bu duruma 'ketozis' adı verilmektedir. Kanda şekeri azaldığında ve yağ seviyeleri arttığında hücreler ketonlardan enerji sağlayabilir. Karbonhidratları enerji kaynağı olarak kullanmaktansa yağı yakıta çevirir.