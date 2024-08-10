Sağlık Oluversin Gari’nin Derya’sı Aslıhan Malbora bakın aslen nereli çıktı! İşte Birand Tunca’nın partnerinin memleketi...

Birand Tunca, Tuğba Melis Türk, Suat Sungur gibi isimlerin yer aldığı Sağlık Oluversin Gari filmini televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Aslıhan Malbora'nın hayatı merak konusu oldu. 29 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Aslıhan Malbora aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Aslıhan Malbora'nın memleketi...
Sağlık Oluversin Gari filminde Derya karakterini canlandıran Aslıhan Malbora'nın hayatı merak konusu oldu.
ASLIHAN MALBORA KİMDİR?
1 Mart 1995 doğumlu Aslıhan Malbora 1,63 boyunda. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Aslıhan Malbora, üniversite eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de aldı.
Aslıhan Malbora'nın rol aldığı yapımlar ise şöyle; Geçen Yaz, Aile Hükümeti , Her Yerde Sen, Ağlama Anne Oluversin Gari, Gel Dese Aşk, Kalbimin Sultanı, Seven Ne Yapmaz, Yaban Çiçekleri.