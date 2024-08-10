Sağlık Oluversin Gari’nin Derya’sı Aslıhan Malbora bakın aslen nereli çıktı! İşte Birand Tunca’nın partnerinin memleketi...

ASLIHAN MALBORA KİMDİR? 1 Mart 1995 doğumlu Aslıhan Malbora 1,63 boyunda. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Aslıhan Malbora, üniversite eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de aldı.

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Aslıhan Malbora'nın rol aldığı yapımlar ise şöyle; Geçen Yaz, Aile Hükümeti , Her Yerde Sen, Ağlama Anne Oluversin Gari, Gel Dese Aşk, Kalbimin Sultanı, Seven Ne Yapmaz, Yaban Çiçekleri.