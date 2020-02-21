Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle görenleri şaşkına çevirdi!
Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı. 14 yaşında anne olan Soyman, 11 aylık kızı Ümran ile çekilmiş bir karesini paylaştı. Soyman'ın henüz çocukken anne olduğunu bu paylaşım sayesinde öğrenen takipçileri hüzünlendi ve yaptıkları yorumlarda da bunu gösterdi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran, 10 yıl süren ilk evliliğinden doğdu. Ümran Akörüz şimdilerde genç bir kadın
Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 58 yaşındaki Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Safiye Soyman kızı Ümran'ı 14 yaşındayken kucağına almış adeta birlikte büyümüşler. Genç anne olmanın avantajını yaşayan Safiye Soyman'ın kızı şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor. Herkes Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son halini merak eder oldu. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.