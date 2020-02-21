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Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle görenleri şaşkına çevirdi!

Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı. 14 yaşında anne olan Soyman, 11 aylık kızı Ümran ile çekilmiş bir karesini paylaştı. Soyman'ın henüz çocukken anne olduğunu bu paylaşım sayesinde öğrenen takipçileri hüzünlendi ve yaptıkları yorumlarda da bunu gösterdi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran, 10 yıl süren ilk evliliğinden doğdu. Ümran Akörüz şimdilerde genç bir kadın

21.02.2020 16:37 - Son Güncelleme: 22.03.2020 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





