Safiye Soyman'ın gözden uzak tuttuğu kızı şoke etti! 13 yaşında zorla evlendirilen Faik Öztürk aldattı denilen Safiye...
Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan 61 yaşındaki Safiye Soyman'ın, Faik Öztürk tarafından aldatıldığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Aldatma iddialarının hemen ardından İbo Show'a konuk olan ikili hakkında araştırma yapanlar bazı gerçekler karşısında şoke oldu. Safiye Soyman'ın gözlerden uzak duran kızı Ümran sosyal medyayı salladı. Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı olan Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşırdı. Daha önce bir röportajında 13 yaşında zorla evlendirildiğini açıklayan Safiye Soyman'ın kızı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Safiye Soyman olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...
'13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran şuan 46 yaşında. Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun kendisine yönelttiği, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği yanıtla adeta hafızalara kazındı.
"Tabii ki görücü usulü evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar... "
"Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse yaşını büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar. Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."
"Babam beni verdi. 15 gün nişanlı kaldım, alelacele evlendirildim. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor... Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi. Hayatım boyunca unutmam onu. Babam 'yerin dibine girdiğim bir gündü' dedi, çok üzülmüştü."
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60 yaşındaki Safiye Soyman, çocuk yaşta yaptığı bu evliliğinden iki çocuk sahibi olmuş ve 11 yıl sonra eşi Ziya Akaröz'den boşanmıştı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmış, "İşte 15 yaşında Safiye Soyman. Kızım Ümran 11 aylıkken" notunu yazmıştı.