Safiye Soyman’ın evine bakın! Dillere destan lüks evi hayran bıraktı! Seda Sayan’ın sıkı dostu bakın nerede yaşıyor...

Faik Öztürk ile mutlu bir birliktelik sürdüren iki çocuk annesi Safiye Soyman, hem kariyeri hem özel hayatı hem de Seda Sayan ile kurduğu sıkı dostlukla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise lüks eviyle gündeme geldi. Soyman'ın evini görenler "Tam bir saray yavrusu" yorumunda bulundu. İşte Safiye Soyman'ın dillere destan lüks evi...