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Safiye Soyman’ın evine bakın! Dillere destan lüks evi hayran bıraktı! Seda Sayan’ın sıkı dostu bakın nerede yaşıyor...

Faik Öztürk ile mutlu bir birliktelik sürdüren iki çocuk annesi Safiye Soyman, hem kariyeri hem özel hayatı hem de Seda Sayan ile kurduğu sıkı dostlukla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise lüks eviyle gündeme geldi. Soyman'ın evini görenler "Tam bir saray yavrusu" yorumunda bulundu. İşte Safiye Soyman'ın dillere destan lüks evi...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 14:20 Güncelleme 17 Haziran 2024, 14:27
Safiye Soyman’ın evine bakın! Dillere destan lüks evi hayran bıraktı! Seda Sayan’ın sıkı dostu bakın nerede yaşıyor... 1

63 yaşındaki Safiye Soyman, hem kariyeri hem özel hayatı hem de Seda Sayan ile kurduğu sıkı dostlukla sık sık adından söz ettirdi.

Safiye Soyman’ın evine bakın! Dillere destan lüks evi hayran bıraktı! Seda Sayan’ın sıkı dostu bakın nerede yaşıyor... 2

Faik Öztürk ile mutlu bir birliktelik sürdüren iki çocuk annesi Soyman, şimdi ise lüks eviyle gündeme geldi.

Safiye Soyman’ın evine bakın! Dillere destan lüks evi hayran bıraktı! Seda Sayan’ın sıkı dostu bakın nerede yaşıyor... 3

Renkli kişiliğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcının lüks evi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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