Safiye Soyman'ın eski eşi bakın kimmiş! 13 yaşında gelin oldu ağlayarak itiraf etti: "Seni istiyoruz dediler..."

2

"Küçükse Büyütürüz"

Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, katıldığı bir programda çocuk yaşta yaptığı evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sunucunun "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna samimiyetle cevap veren 63 yaşındaki şarkıcı, o dönemde yaşadığı dramı gözler önüne serdi.