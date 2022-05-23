Safiye Soyman’ın bu sözleri kadınları çıldırtacak ’Aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın’ Faik Öztürk’le birliktelik yaşayan Soyman...

"ONUN ÜZERİNE SÖZ SÖYLEMEYİN"

Zorlu Raffles Otel'de gerçekleşen moda pazarlama ve alışveriş fuarında, kendi markası ile yer alan Yasemin Şefkatli, kayınvalidesinin tartışma yaratan sözleri hakkında, "O bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Ben ne diyeyim ki. Onun üzerine söz söylemeyin. Bir şeyden dolayı söylemiştir" yorumunda bulunarak, polemikten uzak durmayı tercih etmişti.