Safiye Soyman'ın bu sözleri kadınları çıldırtacak 'Aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın' Faik Öztürk'le birliktelik yaşayan Soyman...
Magazin dünyası Derya Tuna'nın 'aldatma' açıklamasıyla sallanıyor. İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" demişti. Bu sözler Safiye Soyman'a da soruldu ve Tuna'nınkinden daha sansasyonel bir açıklama geldi. İşte Safiye Soyman'ın olay yaratacak o açıklamaları.
İbrahim Tatlıses ile 1983'te aşk yaşamaya başlayan, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayıran Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde Seda Akgül'ün sorularını yanıtlamıştı.
"ÇAPKINLIKTA ERKEKLERİN SUÇU YOK"
Ünlü türkücü ile tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını dile getiren ve Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu söyleyen Derya Tuna, çok konuşulan bir açıklamaya imza atmıştı:
"ONUN ÜZERİNE SÖZ SÖYLEMEYİN"
Zorlu Raffles Otel'de gerçekleşen moda pazarlama ve alışveriş fuarında, kendi markası ile yer alan Yasemin Şefkatli, kayınvalidesinin tartışma yaratan sözleri hakkında, "O bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Ben ne diyeyim ki. Onun üzerine söz söylemeyin. Bir şeyden dolayı söylemiştir" yorumunda bulunarak, polemikten uzak durmayı tercih etmişti.