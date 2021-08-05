Safiye Soyman'ın biricik aşkı Faik Öztürk Nuri Alço ile buluştu sözleri kırdı geçirdi: "Araya minder alabilir miyiz?"

Safiye Soyman'ın Bodrum'da olduğunu söyleyen Öztürk, "Safiye Hanım, Bodrum'da ve kendisi iyi. Yardım etmek için yangın olan bir yere kadar gitmiş ama geçmesini izin vermemişler. 'Evden bir şeyler istesinler de götürelim' diyor. Herkes elinden geleni yapıyor ama çaresizlik çok kötü bir şey. Geçmiş olsun hepimize" dedi.