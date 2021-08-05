Safiye Soyman'ın biricik aşkı Faik Öztürk Nuri Alço ile buluştu sözleri kırdı geçirdi: "Araya minder alabilir miyiz?"
Safiye Soyman'ın biricik aşkı Faik Öztürk, eski dostu Nuri Alço ile buluştu. Katıldığı bir fuarda hayat arkadaşı Safiye Soyman ile Nuri Alço'ya takılan Faik Öztürk, sözleri ile gündeme bomba gibi düştü. İşte magazin camiasının yakından takip edilen isimlerinden olan Faik Öztürk ve Nuri Alço'nun buluşmasında yaşananlar...
"ARAYA MİNDER ALABİLİR MİYİZ?"
Safiye Soyman'ın biricik aşkı Faik Öztürk Nuri Alço ile buluştu sözleri kırdı geçirdi. Nagihan Karadere, Nuri Alço ve Faik Öztürk, önceki gün katıldığı bir fuarda bir araya geldi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan üçlü, orman yangınların nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.
"ACI İÇİNDEYİZ"
Nuri Alço, "Uzun zaman sonra sosyalleşmeye başladık ama tabii ki bir acı içindeyiz. Yangınlar, felaketler, seller durmuyor. Üzerimizdeki kara bulutları inşallah atarız. Böyle günlerde sosyalleşmekte çok önemli. Bugün dost ziyaretine geldik" diye konuştu.
"İÇİMİZ KAN AĞLIYOR"
Dostlarını yalnız bırakmamak için Ankara'dan geldiğini söyleyen Faik Öztürk, üzüntüsünü "İçimiz kan ağlıyor. Şu yangın olayı beni çok üzdü. Her yerde dursaydı da benim evim yansaydı hiç üzülmezdim. Benim torunum o yeşilin güzelliğini bir daha görebilecek mi? Bizim millete helal olsun. Onlara su götürüyorlar. Bende dün bir kamyon içme suyu gönderdim" şeklinde ifade etti.
Safiye Soyman'ın Bodrum'da olduğunu söyleyen Öztürk, "Safiye Hanım, Bodrum'da ve kendisi iyi. Yardım etmek için yangın olan bir yere kadar gitmiş ama geçmesini izin vermemişler. 'Evden bir şeyler istesinler de götürelim' diyor. Herkes elinden geleni yapıyor ama çaresizlik çok kötü bir şey. Geçmiş olsun hepimize" dedi.
"CENNETİMİZ CEHENNEME DÖNDÜ"
Nagihan Karadere, ise "Cennetimiz cehenneme döndü. İçimiz kan ağlıyor. Maalesef ki elimizden bir şey gelmiyor. İnanıyorum ki devletimiz ve milletimiz elinden gelen tüm desteği göstererek bu işin üstesinden geleceğiz. Bizler kriz anını çok iyi yöneten bir milletiz. En zor süreçlerde dahi el ele verip altından kalktık, bunun da altından kalkarız. Yüreğimiz orada ama bedenen bugün buradayız." sözlerine yer verdi.