Safir’in yıldızları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül aşkı tarif etti! Verdikleri pozlar sosyal medyayı kasıp kavurdu! İlk yorum Cemre Baysel’den...

ATV'nin sevilen dizisi Safir'in başrol oyuncularından Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Şamdan Plus Sevgililer Günü sayısının kapağında yer aldı. Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün dergi çekiminde verdikleri pozlarla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyunculara ilk yorum Cemre Baysel'den gelirken Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün verdikleri röportajdaki aşk tarifi dikkat çekti. İşte detaylar...
Dergiye aşk kokan pozlar veren oyuncular hem dizideki hem de gerçek hayattaki aşka dair soruları cevapladı.
Özge Yağız, "Aşk sanki bir lunapark gibi; her anımsadığınızda rengarenk, cıvıl cıvıl, ışık dolu enerjisiyle sizi saran bir sihir" ifadelerini kullandı.