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Safir’in yıldızları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül aşkı tarif etti! Verdikleri pozlar sosyal medyayı kasıp kavurdu! İlk yorum Cemre Baysel’den...

ATV'nin sevilen dizisi Safir'in başrol oyuncularından Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Şamdan Plus Sevgililer Günü sayısının kapağında yer aldı. Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün dergi çekiminde verdikleri pozlarla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyunculara ilk yorum Cemre Baysel'den gelirken Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün verdikleri röportajdaki aşk tarifi dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 16:37 Güncelleme 08 Şubat 2024, 16:43
Safir’in yıldızları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül aşkı tarif etti! Verdikleri pozlar sosyal medyayı kasıp kavurdu! İlk yorum Cemre Baysel’den... 1

Şamdan Plus Sevgililer Günü sayısının kapağında 'Safir'in aşıkları Feraye ve Yaman yer aldı.

Safir’in yıldızları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül aşkı tarif etti! Verdikleri pozlar sosyal medyayı kasıp kavurdu! İlk yorum Cemre Baysel’den... 2

Dergiye aşk kokan pozlar veren oyuncular hem dizideki hem de gerçek hayattaki aşka dair soruları cevapladı.

Safir’in yıldızları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül aşkı tarif etti! Verdikleri pozlar sosyal medyayı kasıp kavurdu! İlk yorum Cemre Baysel’den... 3

Özge Yağız, "Aşk sanki bir lunapark gibi; her anımsadığınızda rengarenk, cıvıl cıvıl, ışık dolu enerjisiyle sizi saran bir sihir" ifadelerini kullandı.

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