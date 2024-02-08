Safir’in yıldızları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül aşkı tarif etti! Verdikleri pozlar sosyal medyayı kasıp kavurdu! İlk yorum Cemre Baysel’den...

Dergiye aşk kokan pozlar veren oyuncular hem dizideki hem de gerçek hayattaki aşka dair soruları cevapladı.

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Özge Yağız, "Aşk sanki bir lunapark gibi; her anımsadığınızda rengarenk, cıvıl cıvıl, ışık dolu enerjisiyle sizi saran bir sihir" ifadelerini kullandı.