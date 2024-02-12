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Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner’in oğlu bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı! Anne-oğul aynı dizide...

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, Gizem Karaca, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan gibi sevilen isimleri bir araya getiren Safir'e Kamuran Hala karakteriyle dahil olan Sacide Taşaner'in oğlu da kendi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Anne-oğlun aynı dizide rol aldıklarını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Kamuran Hala'yı canlandıran Sacide Taşaner'in oğlu...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 15:21 Güncelleme 12 Şubat 2024, 15:21
Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner’in oğlu bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı! Anne-oğul aynı dizide... 1

ATV'de izleyici ile buluşan Safir'e Kamuran Hala karakteriyle dahil olan Sacide Taşaner'in hayatı merak konusu oldu.

Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner’in oğlu bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı! Anne-oğul aynı dizide... 2

SACİDE TAŞANER KİMDİR?
14 Mayıs 1960 yılında Isparta'da dünyaya gelen Sacide Taşaner, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesinde oyunculuk eğitimi gördü.

Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner’in oğlu bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı! Anne-oğul aynı dizide... 3

Fatma Gülün Suçu Ne dizisinde Mustafa'nın annesi Halide karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu, şimdiye dek birçok film ve dizide rol aldı.

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