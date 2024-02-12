Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner’in oğlu bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı! Anne-oğul aynı dizide...

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, Gizem Karaca, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan gibi sevilen isimleri bir araya getiren Safir'e Kamuran Hala karakteriyle dahil olan Sacide Taşaner'in oğlu da kendi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Anne-oğlun aynı dizide rol aldıklarını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Kamuran Hala'yı canlandıran Sacide Taşaner'in oğlu...