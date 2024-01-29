Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner’in oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer anne-oğul aynı dizideymiş! “Nasıl anlamadık...”

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, Gizem Karaca, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı Safir, yeni bölüm fragmanlarıyla heyecanı doruklara çıkardı. ATV ekranlarında yayınlanan diziye Kamuran Hala karakteriyle dahil olan Sacide Taşaner'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun bir dönem aynı dizide rol aldığı oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sacide Taşaner'in oğlu hangi ünlü oyuncuymuş...
ATV'nin sevilen dizisi Safir'e Kamuran Hala karakteriyle dahil olan Sacide Taşaner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SACİDE TAŞANER KİMDİR?
14 Mayıs 1960 yılında Isparta'da dünyaya gelen Sacide Taşaner, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesinde oyunculuk eğitimi gördü.
Fatma Gülün Suçu Ne dizisinde Mustafa'nın annesi Halide karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu, şimdiye dek birçok film ve dizide rol aldı.