Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın güzeller güzeli annesine bakın hayran bıraktı! Gören dilini ısırdı! “Abla-kardeş gibiler...”

Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İlhan Şen gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Güneş karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gizem Karaca, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2017 yılında evlendiği Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren Gizem Karaca, şimdi ise annesi Münevver Karaca ile gündem oldu. 2011 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda derece yapan Karaca'nın annesini görenler hayran kalarak "Abla-kardeş gibiler" yorumunda bulundu. İşte Gizem Karaca'nın güzeller güzeli annesi...