Safir’in Güneş’i Gizem Karaca annesinin doğum gününden paylaştı! Anne-kız sosyal medyayı salladı! “Güzellik genetik” dedirtti

Çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleşen ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Füneş karakterini canlandıran Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, annesi Münevver Karaca'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Karaca'nın annesini görenler, "Güzellik genetik", "Abla-kardeş gibiler" yorumlarını yaptı. İşte Gizem Karaca'nın anne-kız paylaşımı...