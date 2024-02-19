SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın siz bir de ablasını görün! Ezgi Yağız kardeşini gölgede bıraktı! “Güzellik aile boyu...”

Burak Berkay Akgül, İlhan Şen, Gizem Karaca ile başrolünü üstlendiği Safir dizisinde Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız hem performansı hem de güzelliğiyle beğeni topladı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yağız, şimdi ise ablası Ezgi Yağız'la adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun ablasını görenler "Güzellik aile boyu", "Ezgi, Özge'yi sollamış" yorumlarında bulundu. İşte Özge Yağız'ın güzeller güzeli ablası Ezgi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 14:51 Güncelleme 19 Şubat 2024, 14:57
Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın siz bir de ablasını görün! Ezgi Yağız kardeşini gölgede bıraktı! “Güzellik aile boyu...” 1

Safir dizisinde Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız, hem başarılı performansı hem de güzelliğiyle izleyicilerin beğenisini topladı.

Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın siz bir de ablasını görün! Ezgi Yağız kardeşini gölgede bıraktı! “Güzellik aile boyu...” 2

Özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez ablası Ezgi Yağız'la gündeme geldi.

Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın siz bir de ablasını görün! Ezgi Yağız kardeşini gölgede bıraktı! “Güzellik aile boyu...” 3

Ünlü oyuncunun ablasını görenler "Güzellik aile boyu", "Ezgi, Özge'yi sollamış" yorumlarında bulundu

SON DAKİKA