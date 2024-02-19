Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın siz bir de ablasını görün! Ezgi Yağız kardeşini gölgede bıraktı! “Güzellik aile boyu...”

Burak Berkay Akgül, İlhan Şen, Gizem Karaca ile başrolünü üstlendiği Safir dizisinde Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız hem performansı hem de güzelliğiyle beğeni topladı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yağız, şimdi ise ablası Ezgi Yağız'la adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun ablasını görenler "Güzellik aile boyu", "Ezgi, Özge'yi sollamış" yorumlarında bulundu. İşte Özge Yağız'ın güzeller güzeli ablası Ezgi...