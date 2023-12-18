Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi Özge'yi solladı geçti görenler hayran kaldı! İşte Özge Yağız'ın ablası Ezgi Yağız Aktürk

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Feraye, Kapadokya'da yaşayan dünyalar güzeli bir kızdır. Güzel Sanatlar Fakültesinde Moda tasarım bölümü son sınıf öğrencisidir. Babası yörenin ileri gelen ailelerinden Gülsoyların emektarıdır. Feraye çok küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Annesinin kaybından sonra babası hastalanıp tekerlekli sandalyeye mahkum kalınca, evde başlarında bir kadın olsun diye tekrar evlenince, Feraye üvey anne elinde zorbalığa maruz kalır. Bu durum ona kendini korumayı ve tek başına ayakları üzerinde durmasını öğretir. Çalışkan, dürüst, inançlı, aşkın gücüne inanan, sadık biridir. Gülsoy'ların ortanca oğlu Yaman'la çocuklukları beraber geçmiştir. İkisinin de ortak noktası anne sevgisini yaşayamayan çocuklar olmalarıdır. Birbirlerinin ilk arkadaşı ilk ve son aşkı olmuşlardır.