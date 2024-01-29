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Safir’in Ateş’i İlhan Şen bakın çıka çıka bakın nereli çıktı! Özge Yağız’ın biricik partnerinin memleketi meğer...

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile başrolünü üstlendiği Safir dizisinde Ateş karakterini canlandıran İlhan Şen performansıyla büyük beğeni topladı. Dizinin yeni bölümünün bu akşam ATV ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edildi. 35 yaşındaki yakışıklı oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Şen'in memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Özge Yağız'ın biricik partnerinin memleketi...

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 17:24 Güncelleme 29 Ocak 2024, 17:24
Safir’in Ateş’i İlhan Şen bakın çıka çıka bakın nereli çıktı! Özge Yağız’ın biricik partnerinin memleketi meğer... 1

Kadrosunda Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Safir'de Ateş Gülsoy karakterini canlandıran İlhan Şen, performansıyla büyük beğeni topladı.

Safir’in Ateş’i İlhan Şen bakın çıka çıka bakın nereli çıktı! Özge Yağız’ın biricik partnerinin memleketi meğer... 2

Dizinin yeni bölümüyle bu akşam yayınlanması üzerine gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edildi.

Safir’in Ateş’i İlhan Şen bakın çıka çıka bakın nereli çıktı! Özge Yağız’ın biricik partnerinin memleketi meğer... 3

İLHAN ŞEN KİMDİR?
19 Aralık 1987'de doğan İlhan Şen, 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı.

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