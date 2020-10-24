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Şafak Sezer'in 9 odalı malikanesi gez gez bitmeyen cinsten! Şafak Sezer'in 10 milyon TL'lik evinin bir de için görün

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, 2011 senesinde Büyükçekmece'de 7 milyon 300 bin TL'ye satın aldığı villasını satışa çıkardı. Ama villa ki ne villa... Şafak Sezer 9 odalı villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardığı konutun iç ve bahçe dekorasyonunun yapımı için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaştıktan sonra davalık olmuştu. Şafak Sezer'in 10 milyonluk malikanesi dekorasyonu ile dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu. İşte Şafak Sezer'in dudak uçuklatan evi...

24.10.2020 10:10 - Son Güncelleme: 24.10.2020 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





