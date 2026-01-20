Şafak Sezer'in 8 kilo verme yöntemi! "Kan grubu diyeti hakikaten zayıflatıyor"
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, 6 yıl önce şeker hastalığı teşhisi konulmasının ardından İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada, kan grubuna göre beslenme yöntemi ve sıkı porsiyon kontrolü uygulayarak kısa sürede 8 kilo verdiğini kamuoyuna duyurdu.
🎬 Sinema Filmleri
|Yıl
|Yapım Adı
|Karakter
|Notlar
|2024
|Kolpaçino 4 4'lük
|Özgür
|Serinin son halkası
|2023
|Kutsal Damacana 4
|Fikret
|Gişe rekoru kırdı
|2016
|Kolpaçino 3. Devre
|Özgür
|Senarist ve Yönetmen
|2011
|Kolpaçino: Bomba
|Özgür
|Serinin ikinci filmi
|2009
|Kolpaçino
|Özgür
|Kült yapım başlangıcı
|2007
|Kutsal Damacana
|Fikret
|Başrol
|2005
|Maskeli Beşler Serisi
|Tezcan
|Başrol kadrosu
|2004
|G.O.R.A.
|Kuna
|Yardımcı Karakter
|2001
|Vizontele
|Veli
|İlk önemli çıkış
📺 Televizyon Dizileri Tablosu
|Dönem
|Dizi Adı
|Karakter
|Öne Çıkan Özellik
|2011 - 2013
|Alemin Kıralı
|Aslan Kıral
|Başrol / Aile Komedisi
|2010 - 2011
|Türk Malı
|Erman Kuzu
|Fenomen Karakter
|2007
|Fesupanallah
|Gülüm Arif
|Macera / Komedi
|2002
|Ekmek Teknesi
|Bahtiyar
|Yardımcı Karakter
|1997
|Sıdıka
|Kenar
|İlk büyük TV rolü
|1996
|Reyting Hamdi
|Çeşitli Roller
|Taklit ve Skeç