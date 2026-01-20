PODCAST CANLI YAYIN

Şafak Sezer'in 8 kilo verme yöntemi! "Kan grubu diyeti hakikaten zayıflatıyor"

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, 6 yıl önce şeker hastalığı teşhisi konulmasının ardından İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada, kan grubuna göre beslenme yöntemi ve sıkı porsiyon kontrolü uygulayarak kısa sürede 8 kilo verdiğini kamuoyuna duyurdu.

Geçmiş yıllarda yaşadığı şeker hastalığı ve sağlık sorunlarını geride bırakan usta komedyen Şafak Sezer 6 yıl önce başladığı yeni beslenme disipliniyle 8 kilo zayıflayarak kan grubuna dayalı beslenme sisteminin kilo verme üzerindeki etkisine dikkat çekti.

ŞEKER HASTALIĞI SONRASI GELEN 8 KİLOLUK DEĞİŞİM

Geçirdiği rahatsızlık sonrası radikal bir karar alan Şafak Sezer, yaklaşık 6 yıl önce muhabirlere verdiği röportajda, zayıflama sürecinin temelini beslenme disiplinine dayandırdığını belirtti. Şeker hastalığı teşhisi sonrası porsiyonlarını küçülten Sezer, zayıflama sırrını şu sözlerle alıntılamıştı:

"HAKİKATEN ZAYIFLATIYOR"

"Yediğime içtiğime çok dikkat ettim ve 8 kilo birden verdim. Beslenme gruplarına göre, bir de bu kan gruplarına göre beslenmelerde falan filan o tür şeylere de dikkat ediyorum. Hakikaten zayıflatıyor yani fazla yemedin mi..."

BU SİSTEMLE DAHA HIZLI KİLO VERİLİYOR

Şafak Sezer'in zayıflama sürecinde dikkate aldığı bu yöntem, dünyaca ünlü Amerikalı Naturopat Dr. Peter D'Adamo tarafından geliştirilen "Kan Grubuna Göre Beslenme" (Eat Right 4 Your Type) teorisine dayanıyor. Dr. D'Adamo'ya göre, her kan grubu genetik mirasına uygun besinleri tükettiğinde sindirim sistemi daha hızlı çalışıyor ve kilo kaybı doğal bir şekilde gerçekleşiyor.

🧬 GRUPLARA GÖRE ZAYIFLATAN BESLENME TABLOSU

🥩 0 Grubu (Avcılar) – Güçlü Metabolizma

  • Özellik: Hayvansal proteinle hızlanan sindirim sistemi.

  • Tüketilmesi Gerekenler: Kırmızı et, balık, zeytinyağı, ıspanak, brokoli.

  • Uzak Durulması Gerekenler: Buğday, mısır, süt ürünleri, mercimek, fasulye.

  • ⚠️ Risk: Bu besinler 0 grubunda ödem ve hızlı kilo artışına neden olabilir.

🥗 A Grubu (Çiftçiler) – Bitkisel Ağırlıklı

  • Özellik: Hassas sindirim yapısı, bitkisel gıdalara uyumlu.

  • Tüketilmesi Gerekenler: Sebzeler, meyveler, baklagiller, tahıllar, soya, balık.

  • Uzak Durulması Gerekenler: Kırmızı et, süt ürünleri, işlenmiş gıdalar.

  • ⚠️ Risk: Kırmızı et bu grupta sindirilemediği için doğrudan yağ olarak depolanır.

🥛 B Grubu (Göçebeler) – Esnek ve Güçlü

  • Özellik: Et ve süt ürünlerini birlikte sindirebilen tek grup.

  • Tüketilmesi Gerekenler: Süt ürünleri, yumurta, kuzu eti, balık, yeşil sebzeler.

  • Uzak Durulması Gerekenler: Tavuk eti, mısır, mercimek, yer fıstığı, susam.

  • ⚠️ Risk: Tavuk eti ve mısır, B grubunun metabolizma hızını ciddi oranda yavaşlatır.

🧬 AB Grubu (Modern Karışım) – Karmaşık Yapı

  • Özellik: A ve B gruplarının özelliklerini taşıyan hibrit biyoloji.

  • Tüketilmesi Gerekenler: Deniz ürünleri, yoğurt, kefir, tofu, yeşil sebzeler.

  • Uzak Durulması Gerekenler: Kırmızı et, barbunya, mısır, karabuğday.

  • ⚠️ Risk: Düşük mide asidi nedeniyle kırmızı etin sindirimi bu grupta zordur.

Sahne performansları dışında ünlü komedyenin özel hayatı da merak ediliyor. -Şafak Sezer'in kameralardan titizlikle uzak tuttuğu 27 yıllık evliliği ve iki kızıyla olan bağlarını da sizler için derledik.

💍 1999 YILINDA EVLENDİ

Şafak Sezer, o dönem henüz şöhretinin ilk basamaklarındayken hayatını Esra Sezer ile birleştirdi.

Sade bir törenle evlenen çift, sanat camiasında "örnek ikili"olarak gösterilmeye başlandı.

📍 2003 - İLK EVLAT HEYECANI

Evliliklerinin dördüncü yılında ilk kızları Sudem dünyaya geldi. Sezer, babalığın kendisini daha disiplinli bir hayata ittiğini sık sık dile getirdi.

📍 2010 - AİLE TAMAMLANIYOR

İkinci kızları Irmak'ın doğumuyla Sezer ailesi bugünkü formuna kavuştu. Ünlü oyuncu, eşinin evdeki dengeyi sağlayan en önemli figür olduğunu her fırsatta vurguladı.

Fotoğraf Şafak Sezer'in ikinci kızı Irmak'ın doğumu (Takvim Fotoğraf Arşivi, 2010)

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Şafak Sezer, 10 Ekim 1970'te Ankara Sincan'da 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğdu. Aslen Erzincanlı olan Sezer, çocukluğunu Ankara'nın Çinçin mahallesinde geçirdi.

1981 - İLK İŞ DENEYİMLERİ

Ortaokul birinci sınıfta, okul kıyafeti alamadığı için eğitimi bıraktığını 2021 yılındaki bir videoda açıklayan Sezer; eczacı çıraklığı, işportacılık ve camcılık yaparak iş hayatına atıldı.

1980 yılında karayolları emeklisi olan babası Polat Sezer'in desteğiyle Ankara Halk Tiyatrosu'na girdi. İlk kez"Eşeğin Gölgesi" adlı oyunda sahne alarak profesyonel oyunculuğa adım attı.

📺 1995 - DÖNÜM NOKTASI:

Ulusal bir kanalda yayınlanan "İner misin Çıkar mısın?"adlı yetenek yarışmasına katıldı. Bu yarışmada sergilediği taklitlerle Türkiye birincisi oldu ve şöhretin kapılarını araladı.

🎬 2009 - YAPIMCILIK VE ZİRVE

Kendi projelerini üretmeye başladığı bu dönemde "Kolpaçino" serisiyle Türk sinemasında kendine has bir hayran kitlesi oluşturdu.

🎬 Sinema Filmleri

YılYapım AdıKarakterNotlar
2024Kolpaçino 4 4'lükÖzgürSerinin son halkası
2023Kutsal Damacana 4FikretGişe rekoru kırdı
2016Kolpaçino 3. DevreÖzgürSenarist ve Yönetmen
2011Kolpaçino: BombaÖzgürSerinin ikinci filmi
2009KolpaçinoÖzgürKült yapım başlangıcı
2007Kutsal DamacanaFikretBaşrol
2005Maskeli Beşler SerisiTezcanBaşrol kadrosu
2004G.O.R.A.KunaYardımcı Karakter
2001VizonteleVeliİlk önemli çıkış
📺 Televizyon Dizileri Tablosu

DönemDizi AdıKarakterÖne Çıkan Özellik
2011 - 2013Alemin KıralıAslan KıralBaşrol / Aile Komedisi
2010 - 2011Türk MalıErman KuzuFenomen Karakter
2007FesupanallahGülüm ArifMacera / Komedi
2002Ekmek TeknesiBahtiyarYardımcı Karakter
1997SıdıkaKenarİlk büyük TV rolü
1996Reyting HamdiÇeşitli RollerTaklit ve Skeç