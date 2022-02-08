Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'e Seyhan Soylu'dan olay sözler: "O paraya metres olmaya razıyım umarım mirasını alır ve..."

"O PARAYA METRES OLMAYA RAZIYIM UMARIM ECE MİRASINI ALIR VE..."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'e Seyhan Soylu'dan olay sözler! Sisi olarak da bilinen Seyhan Soylu Ece Erken'in kocasının öldürülmesi sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Daha önce Erken'e sert ifadeler kullanan Sisi son yayınında "Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı" dedi. Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bu olaylardan önce Dubai'ye tatile gidip 60 bin dolar harcadığını söyledi.