Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'e Seyhan Soylu'dan olay sözler: "O paraya metres olmaya razıyım umarım mirasını alır ve..."
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'e Seyhan Soylu'dan olay sözler geldi. Ece Erken'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Seyhan Soylu yeni açıklamalar yaptı. 'Sisi' lakaplı Soylu, "Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı. Ben rahmetlinin söylemiş olduklarını duyurdum. İftira atmam. Ece umarım en yakın zamanda mirasını alır şöyle bir tatile gider" dedi ve ardından, "O paraya ben metres olmaya razıyım. Kendime söylemiş olduklarım kimseyi bağlar mı?" dedi.
"O PARAYA METRES OLMAYA RAZIYIM UMARIM ECE MİRASINI ALIR VE..."
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'e Seyhan Soylu'dan olay sözler! Sisi olarak da bilinen Seyhan Soylu Ece Erken'in kocasının öldürülmesi sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Daha önce Erken'e sert ifadeler kullanan Sisi son yayınında "Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı" dedi. Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bu olaylardan önce Dubai'ye tatile gidip 60 bin dolar harcadığını söyledi.
Seyhan Soylu konuşmasında "Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı. Ben rahmetlinin söylemiş olduklarını duyurdum. İftira atmam. Ece umarım en yakın zamanda mirasını alır şöyle bir tatile gider" yorumunda bulundu.
"KOCASININ 40'INI ÇIKARAMAYABİLİR"
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katletmişlerdi... Seren Serengil'den korkutan Ece Erken açıklaması!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yedisi için geçtiğimiz günlerde Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okutan Ece Erken ayakta durmakta zorlandı. Mevlitte Ece Erken'i Seren Serengil yalnız bırakmadı. Söylemezsem Olmaz yayınında sık sık Erken'in durumuyla ilgili açıklamalar yapan Serengil yeni iddialarda bulundu.