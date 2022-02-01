Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi Benan Kocadereli üzerinden Ece Erken'e yürüyen Nihat Doğan'dan tepki çeken açıklama: "İki kere öldürdü"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi Benan Kocadereli üzerinden Ece Erken'e yürüyen Nihat Doğan'dan tepki çeken bir açıklama daha geldi. Nihat Doğan eşi öldürülen Ece Erken'i hedef alan açıklamalarıyla tepki çemeye devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'e "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kocam bu yüzden öldürüldü de..." diyerek herkesi şoke eden Nihat Doğan, şimdi de "Benan hanım iki kere öldü" diyerek dikkat çekti.
"İKİ KERE ÖLDÜRDÜ"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi Benan Kocadereli üzerinden Ece Erken'e yürüyen Nihat Doğan'dan tepki çeken bir açıklama daha geldi.
"KAÇ PARA İÇİN KOCAN ÖLDÜRÜLDÜ ECE?"
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Nihat Doğan tepki çeken açıklamalarda bulundu. Nihat Doğan açıklamasında "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece?" demişti.
ŞOKE EDEN ESKİ EŞ YORUMU
Nihat Doğan bu sefer, Şafak Mahmutyazıcıoğu' nun ilk eşini de konuya dahil etti. Doğan açıklamasında; "Benan Hanım iki kere öldü. Hem kocası elinden alındı. Hem de çocuklarının babasını toprağa verdi. Tabii ki Ece'nin acısını anlıyorum ve paylaşıyorum."