Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi Benan Kocadereli üzerinden Ece Erken'e yürüyen Nihat Doğan'dan tepki çeken açıklama: "İki kere öldürdü"

ŞOKE EDEN ESKİ EŞ YORUMU

Nihat Doğan bu sefer, Şafak Mahmutyazıcıoğu' nun ilk eşini de konuya dahil etti. Doğan açıklamasında; "Benan Hanım iki kere öldü. Hem kocası elinden alındı. Hem de çocuklarının babasını toprağa verdi. Tabii ki Ece'nin acısını anlıyorum ve paylaşıyorum."