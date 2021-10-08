Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova’ya işte böyle veda etti! Fekeli ’uhuletle suhuletle’ dedi gönlünü bırakıp gitti

"GİTMEKLE GİTMİŞ OLMUYOR Kİ İNSAN..."

Kerem Alışık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gitmekle gitmiş olmuyor ki insan... Gönlü kalıyor aklı kalıyor anıları kalıyor. Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum. Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için."