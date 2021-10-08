Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'ya işte böyle veda etti! Fekeli 'uhuletle suhuletle' dedi gönlünü bırakıp gitti
Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'ya vedasıyla yürekleri sızlattı. Ali Rahmet Fekeli karakteri ile Atv ekranlarında her Perşembe izleyiciyi derin duygulara taşıyan Kerem Alışık, 'uhuletle suhuletle' dedi, gönlünü Çukurova'da bırakıp gitti... İşte Bir Zamanlar Çukurova 107. son bölümde diziye veda eden Kerem Alışık'ın Instagram hesabından paylaştığı duygu yüklü satırlar...
Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'ya işte böyle veda etti! Fekeli 'uhuletle suhuletle' dedi, gönlünü Çukurova'da bırakıp gitti...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteri ile gönüllerde bir kez daha yer edinen usta oyuncu Kerem Alışık, Çukurova 107. bölümde diziye veda etti.
'Bir Zamanlar Çukurova' son bölümde, Ali Rahmet Fekeli cinayete kurban gitti. Hain bir pusuya kurban giden Fekeli, hayatını kaybetti. Dizide Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık ise son bölümün ardından Instagram hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.
"GİTMEKLE GİTMİŞ OLMUYOR Kİ İNSAN..."
Kerem Alışık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gitmekle gitmiş olmuyor ki insan... Gönlü kalıyor aklı kalıyor anıları kalıyor. Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum. Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için."
"Gelişim de, gidişim de ve çalıştığım süre içinde aynı kaderi paylaştığımız, emeklerini katkılarını ve desteklerini hep kalbimde pamuklara sarıp saklayacağım set önü ve set arkasında ki tüm emekçi kardeşlerime, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, değerli meslektaşlarıma, senaristimiz Ayfer Tunç yönetmenimiz Murat Saraçoğlu'na yapımcılarımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a ve yayıncı kuruluşumuza derin teşekkürlerimi sunuyorum."