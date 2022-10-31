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Haberler Magazin Sadettin Teksoy'un son haline bakın! 90'ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti şimdiki halini görenler: "Tanıyamadım bir an"

Sadettin Teksoy'un son haline bakın! 90'ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti şimdiki halini görenler: "Tanıyamadım bir an"

Sadettin Teksoy'un son haline bakın! Ekranların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti... Sadettin Teksoy'un şimdiki hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, "Tanıyamadım bir an" derken kimileri ise, "Hala çok gençsiniz" yorumları yaptı. 90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Sadettin Teksoy Instagram paylaşımıyla yeniden gündem oldu.

31.10.2022 17:19 - Son Güncelleme: 31.10.2022 17:28
Sadettin Teksoy’un son haline bakın! 90’ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti şimdiki halini görenler: Tanıyamadım bir an

Sadettin Teksoy'un son haline bakın! 90'ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişt... Sadettin Teksoy'un şimdiki halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım bir an" derken bazıları ise, "Hala çok gençsiniz" yorumları yaptı.

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Sadettin Teksoy’un son haline bakın! 90’ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti şimdiki halini görenler: Tanıyamadım bir an

Türkiye'de 90'lı yılarda yıldızı parlatılan isimlerden biri olan Sadettin Teksoy, "Teksoy Görevde" ile programı ile yayınlandığı dönemde rakiplerine fark atmıştı.

Sadettin Teksoy’un son haline bakın! 90’ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti şimdiki halini görenler: Tanıyamadım bir an

Yer altındaki gizli geçidi görüntülemeye giden ve oradan günlerce yayın yapan Sadettin Teksoy, programı ile adeta reyting rekorları kırıyordu.

Sadettin Teksoy’un son haline bakın! 90’ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti şimdiki halini görenler: Tanıyamadım bir an

"Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalarda yer edinen Teksoy, uzun yıllar boyunca ekran önünde yerini aldı. Ana haber bülteninde kendisine kısa bir yer bulan Teksoy, magazin ve yaşam sayfalarını oluşturuyordu.

Sadettin Teksoy’un son haline bakın! 90’ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti şimdiki halini görenler: Tanıyamadım bir an

Teksoy izleyici karşısına bazen bir mağarada, bazen ise Van Gölü'nde çıkıyordu. Sarı montu da artık simge olmuştu.

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