Sadettin Teksoy'un son haline bakın! 90'ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti şimdiki halini görenler: "Tanıyamadım bir an"

Sadettin Teksoy'un son haline bakın! 90'ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişt... Sadettin Teksoy'un şimdiki halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım bir an" derken bazıları ise, "Hala çok gençsiniz" yorumları yaptı.