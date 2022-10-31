Sadettin Teksoy'un son haline bakın! 90'ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti şimdiki halini görenler: "Tanıyamadım bir an"
Sadettin Teksoy'un son haline bakın! Ekranların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti... Sadettin Teksoy'un şimdiki hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, "Tanıyamadım bir an" derken kimileri ise, "Hala çok gençsiniz" yorumları yaptı. 90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Sadettin Teksoy Instagram paylaşımıyla yeniden gündem oldu.
31.10.2022 17:19 - Son Güncelleme: 31.10.2022 17:28
Sadettin Teksoy'un son haline bakın! 90'ların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişt... Sadettin Teksoy'un şimdiki halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım bir an" derken bazıları ise, "Hala çok gençsiniz" yorumları yaptı.
Türkiye'de 90'lı yılarda yıldızı parlatılan isimlerden biri olan Sadettin Teksoy, "Teksoy Görevde" ile programı ile yayınlandığı dönemde rakiplerine fark atmıştı.