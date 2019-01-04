Sadettin Saran'dan ayrılan Emina Jahovic ev halini paylaştı olay oldu!

Magazin haberlerinden yüzlerine aşina olduğumuz isimler, sandığınız gibi eli suya değmeden yaşamıyor olabilir. Mustafa Sandal'dan boşandıktan kısa bir süre sonra iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan ve olay yaratan Emina Jahovic, çekinmeden ev halini paylaşanlardan. İşte ünlülerin ev halleri.

ÖZGE ULUSOY