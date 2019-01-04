Sadettin Saran'dan ayrılan Emina Jahovic ev halini paylaştı olay oldu!
Şarkıcı Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra, iş insanı Sadettin Saran ile yaşadığı aşkla olay yarattı Emina Jahovic. Kısa süre içerisinde adını magazin haberlerinde sıklıklar gördüğümüz Emina Jahovi sosyal medyada da boş durmuyor. Ev halini takipçileri ile paylaşan Emina Jahovic binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Emina Jahovic'in o fotoğrafı ve ünlülerin ev halleri.
4 Ocak 2019 Cuma, 12:09:19 Güncelleme: 12:35:59
Magazin haberlerinden yüzlerine aşina olduğumuz isimler, sandığınız gibi eli suya değmeden yaşamıyor olabilir. Mustafa Sandal'dan boşandıktan kısa bir süre sonra iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan ve olay yaratan Emina Jahovic, çekinmeden ev halini paylaşanlardan. İşte ünlülerin ev halleri.
ÖZGE ULUSOY
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