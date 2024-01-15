"Sadece dişlerimi yaptırdım" diyen Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali dillere düştü! "Dolgu, jawline, burun sayılmıyor sanırım"

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından biri olan Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali bir kez daha dillere düştü... Daha önce de sık sık estetikleriyle gündeme gelen Altınbilek o dönem "Sadece dişlerimi yaptırdım bu da yüz yapımı değiştirdi" diyerek kendisini savunmuştu... Hilal Altınbilek'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Altınbilek'in eski halini görenler, tanımakta zorlandı.
İzmir doğumlu Hilal Altınbilek, yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadı. Burun, diş, dudak ve çenesine bir takım dokunuşlar yaptıran Altınbilek'in eski halini görenler, resmen tanıyamadı.
'ESTETİK BURNUM VE DİŞLERİMDE VAR' DEMİŞTİ
Sık sık estetik haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor."
Altınbilek, "Sosyal medyada ve sözlük sitelerinde 'Seksi' ve 'Güzel' yorumları alıyorsunuz. Bu yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kendimi iyi, sanata ve işime faydalı bir insan olarak görmek gayretindeyim" cevabını vermişti.