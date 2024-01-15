"Sadece dişlerimi yaptırdım" diyen Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali dillere düştü! "Dolgu, jawline, burun sayılmıyor sanırım"

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından biri olan Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali bir kez daha dillere düştü... Daha önce de sık sık estetikleriyle gündeme gelen Altınbilek o dönem "Sadece dişlerimi yaptırdım bu da yüz yapımı değiştirdi" diyerek kendisini savunmuştu... Hilal Altınbilek'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Altınbilek'in eski halini görenler, tanımakta zorlandı.