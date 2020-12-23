Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen'in annesini görün bir de! Onun sayesinde oyuncu olmuş meğer...
Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen'in annesini görün bir de! Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. 23 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Özellikle Sadakatsiz masa sahnesinden sonra büyük merak uyandıran Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı. 12 yaşından beri drama dersleri alan oyuncuyu bu mesleği yapması için yüreklendiren isim annesi olmuş. İşte başta Melis Sezen olmak üzere ünlülerin anneleri.
O, Sadakatsiz'i yuva yıkan Derin'i... 23 yaşındaki oyuncu Derin karakterini oldukça başarıyla canlandırıyor. Ailesinin her zaman aldığı kararların arkasında olduğunu ve oyunculuk konusunda da hep kendisini desteklediklerini söyleyen Sezen'in anlattıklarına göre oyunculuk yeteneğini ilk fark eden kişi annesi olmuş! Annesinin yüreklendirmesi, onun bu mesleği seçmesinde baya bir etkiliymiş. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 1 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Melis Sezen, aynı zamanda 12 yaşından beri drama dersleri de alıyor. İlk tiyatro denemesi de Silivri'de bir tiyatro ekibiyle oynadığı Cümbüş-ü Hospital oyunu olmuş.