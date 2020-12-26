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Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen olay yaratacak sözler 'Allah kimseye böyle salaklık vermesin'

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. 'Sadakatsiz'de evli bir erkekle ilişki yaşayan 'Derin' karakterini canlandıran Melis Sezen, kendisinin de ihanete uğradığını itiraf ederken, 'Derin' hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.

26.12.2020 10:31 - Son Güncelleme: 26.12.2020 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





