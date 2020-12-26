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Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen olay yaratacak sözler 'Allah kimseye böyle salaklık vermesin'
Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen olay yaratacak sözler 'Allah kimseye böyle salaklık vermesin'
Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. 'Sadakatsiz'de evli bir erkekle ilişki yaşayan 'Derin' karakterini canlandıran Melis Sezen, kendisinin de ihanete uğradığını itiraf ederken, 'Derin' hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.
26.12.2020 10:31
- Son Güncelleme: 26.12.2020 10:31
'Sadakatsiz' dizisinde evli bir erkekle aşk yaşayıp hamile kalan, sevgilisi karısından boşandıktan sonra da onunla evlenen 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen, hakkında merak edilenleri YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' adlı programda anlattı.
"ALDATILDIM"
23 yaşındaki oyuncu, "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna, "Aldatıldım, herkes aldatılır. İlk olayda travma yaşadım. İnsan kendini kötü hissediyor ama atlatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorsun" cevabını verdi.
Melis Sezen, sevilen dizide 'Derin' rolünü oynamaya başladıktan sonra aldığı ilginç tepkilerden de söz etti.
"HİÇ YAKIŞTIRAMADIK"
"Derin'in yaptıklarını Melis de yapıyor sanıyorlar. Özellikle Instagram'da 'Yapma, niye böyle yapıyorsun?' diyorlar. Bir gün dışarıda yanıma teyzeler geldi, 'Hiç yakıştıramadık' dediler."
Sezen, 'Derin' karakteri hakkında ilginç bir yorum yaptı: Oynamak için önce anlamam lazım 'Derin'i. Ama şu aralar ona sürekli 'Görmüyor musun gerçekleri?' diyorum. Özellikle son bölümden sonra 'Allah kimseye böyle salaklık vermesin' dedim...