Sadakatsiz'in yeni Asya'sı Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Sadakatsiz'in yeni Asya'sı Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor! Sadakatsiz son bölüm final sahnesinde Asya, karşısına geçmişinden çıkan birini görünce büyük şok yaşadı. Diziye yeni katılan oyuncu Bennu Yıldırımlar da Asya rolüyle ilk defa seyirci karşısına çıktı. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Bennu Yıldırımlar'ın boyu kadar kızı olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte 1999 yılında dünyaya gelen ve anne-babasının izinden giden Ada Yarar başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

13.05.2021 09:34 - Son Güncelleme: 13.05.2021 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





