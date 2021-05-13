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Sadakatsiz'in yeni Asya'sı Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Sadakatsiz'in yeni Asya'sı Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor! Sadakatsiz son bölüm final sahnesinde Asya, karşısına geçmişinden çıkan birini görünce büyük şok yaşadı. Diziye yeni katılan oyuncu Bennu Yıldırımlar da Asya rolüyle ilk defa seyirci karşısına çıktı. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Bennu Yıldırımlar'ın boyu kadar kızı olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte 1999 yılında dünyaya gelen ve anne-babasının izinden giden Ada Yarar başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

13.05.2021 09:34 - Son Güncelleme: 13.05.2021 09:43
Sadakatsiz'in yeni Asya'sı Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Sadakatsiz'in yeni Asya'sı Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

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Sadakatsiz'in yeni Asya'sı Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 12 Mayıs Çarşamba akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana geldi.

Sadakatsiz'in yeni Asya'sı Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Sadakatsiz son bölümde Asya'nın ortaya çıkardığı Derin'in planı herkesi şoke etti. Derin yaptığı kaçırılma planıyla hem annesini hem de dayısını karşısına aldı.

Sadakatsiz'in yeni Asya'sı Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Melih, Derin'in yalanı ortaya çıkınca Asya ve Bahar'dan özür dileyerek, kendisini affetmelerini istedi.

Sadakatsiz'in yeni Asya'sı Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

VOLKAN ASYA'YA VEDA ETTİ

Asya, kendine ait bir muayenehane açıyor. Bundan sonra hastaneye dönmeme kararı alan ve mesleğine de ara vermek istemeyen Asya, yolunu çizdi.