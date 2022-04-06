Sadakatsiz’in Volkan’ın Caner Cindoruk’un annesi güzelliğiyle büyüledi! Gören dilini ısırdı Cansu Dere’nin biricik partneri meğer...
Sadakatsiz'in Volkan'ın Caner Cindoruk'un annesi güzelliğiyle büyüledi! Başrolünü Cansu Dere ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk, ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncular Munir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk'un ağabeyi olan Caner Cindoruk'un annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-oğlun benzerliği sosyal medyaya damga vururken Müşerref Cindoruk, güzelliğiyle büyüledi. İşte Caner Cindoruk'un güzeller güzeli annesi...
06.04.2022 22:33 - Son Güncelleme: 06.04.2022 22:33
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle adından söz ettiren Caner Cindoruk, ailesiyle gündeme geldi.
Ünlü oyuncular Munir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk ile kardeş olan Caner Cindoruk'un annesini görenler ise hayran kaldı.