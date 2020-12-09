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Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in o oyuncusuyla akraba çıktı! Gözü karalığıyla hafızalara kazınmıştı...

Gözü karalığıyla hafızalara kazınmıştı... Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in o oyuncusuyla akraba çıktı! Rol aldığı dizilerle tanınan 40 yaşındaki oyuncu Caner Cindoruk şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiriyor. Cansu Dere'yle baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un amcası ve iki kardeşi de oyuncu çıktı. Bakın o isimler kimler. İşte başta Caner Cindoruk olmak üzere ünlülerin aileleri...

09.12.2020 15:04 - Son Güncelleme: 09.12.2020 15:04
Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in o oyuncusuyla akraba çıktı! Gözü karalığıyla hafızalara kazınmıştı...

Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in gözü kara Fikret'i ile akraba çıktı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde özellikle oğlu Vedat'ı öldürmesinden sonraki oyunculuğu ile seyirciyi kendisine hayran bırakan oyuncu, Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un amcası. Cindoruk'un kardeşleri de geleneği bozmayıp oyunculuğu tercih edenlerden. İşte Caner Cindoruk ve ünlülerin aileleri...

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Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in o oyuncusuyla akraba çıktı! Gözü karalığıyla hafızalara kazınmıştı...

MURAT ÜNALMIŞ

Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in o oyuncusuyla akraba çıktı! Gözü karalığıyla hafızalara kazınmıştı...

MURAT ÜNALMIŞ'IN ANNESİ

Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in o oyuncusuyla akraba çıktı! Gözü karalığıyla hafızalara kazınmıştı...

MURAT ÜNALMIŞ'IN ANNESİ VE BABASI...

Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in o oyuncusuyla akraba çıktı! Gözü karalığıyla hafızalara kazınmıştı...
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