Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk’un kardeşlerine bakın! Final bölümünde Behlül'e dönen Caner Cindoruk'un kardeşi meğer...
Kadrosunda Cansu Dere, Melis Sezen, Gözde Seda Altuner, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi 2.sezonuyla final yaptı. Asya ve Derin'in aralarındaki savaşın bittiği, Volkan'ın ise Aşk-ı Memnu'daki Behlül'e dönüştüğü Sadakatsiz finali günün en çok konuşulan konularından biri. Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk da öyle. Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk'un ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Erdal Cindoruk'un yeğeni olan Caner Cindoruk'un kardeşlerinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Caner Cindoruk'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşleri...
26.05.2022 10:18 - Son Güncelleme: 26.05.2022 10:18
Kanal D'nin çok sevilen dizisi 'Sadakatsiz', 25 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan 60'ıncı bölümüyle ekranlara veda etti.
Tüm olanların ardından üç ay geçtikten sonra Derin ve Onur birlikte ve mutlu görünürken; Asya da İngiltere'ye oğlu Ali'nin yanına gitti. Bu arada Kadir de Derya'nın yanına geldi. Bebek heyecanı yaşayan Nil ve Selçuk ise kızları olacağını öğrendi. Herkesin aksine iyice perişan olan Volkan, Asya'nın sattığı eve bakarken göründü. Son sahnede ise yaşanan 20 yıllık zaman atlaması sonrası, büyüyen Ali ve Zeynep, babaları Volkan'ın mezarı başında olup biteni konuştu.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle izleyiciyle buluşan Caner Cindoruk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.