Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk’un kardeşlerine bakın! Final bölümünde Behlül’e dönen Caner Cindoruk’un kardeşi meğer...

Tüm olanların ardından üç ay geçtikten sonra Derin ve Onur birlikte ve mutlu görünürken; Asya da İngiltere'ye oğlu Ali'nin yanına gitti. Bu arada Kadir de Derya'nın yanına geldi. Bebek heyecanı yaşayan Nil ve Selçuk ise kızları olacağını öğrendi. Herkesin aksine iyice perişan olan Volkan, Asya'nın sattığı eve bakarken göründü. Son sahnede ise yaşanan 20 yıllık zaman atlaması sonrası, büyüyen Ali ve Zeynep, babaları Volkan'ın mezarı başında olup biteni konuştu.