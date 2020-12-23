Sadakatsiz'in uslanmaz Volkan'ı Caner Cindoruk İspanya'da olay yarattı! George Clooney ve Bülent Serttaş...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle 40 yaşındaki oyuncu Caner Cindoruk son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Zira önce eşini aldatıp ardından 2 yıl sonra o dönemki yasak aşkı şimdiki eşiyle Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya'dan intikam almaya çalışan Volkan'a hayat veren Caner Cindoruk kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşıyor. Sadakatsiz'le birlikte ünü ülke dışına da taşan Caner Cindoruk İspanya'nın EL Espanol gazetesine röportaj verdi.
23.12.2020 14:56
- Son Güncelleme: 23.12.2020 14:56
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