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Sadakatsiz'in uslanmaz Volkan'ı Caner Cindoruk İspanya'da olay yarattı! George Clooney ve Bülent Serttaş...

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle 40 yaşındaki oyuncu Caner Cindoruk son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Zira önce eşini aldatıp ardından 2 yıl sonra o dönemki yasak aşkı şimdiki eşiyle Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya'dan intikam almaya çalışan Volkan'a hayat veren Caner Cindoruk kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşıyor. Sadakatsiz'le birlikte ünü ülke dışına da taşan Caner Cindoruk İspanya'nın EL Espanol gazetesine röportaj verdi.

23.12.2020 14:56 - Son Güncelleme: 23.12.2020 14:56
Sadakatsiz'in uslanmaz Volkan'ı Caner Cindoruk İspanya'da olay yarattı! George Clooney ve Bülent Serttaş...

Sadakatsiz' dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren Caner Cindoruk, İspanya'nın El Espanol gazetesine röportaj verdi.

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Sadakatsiz'in uslanmaz Volkan'ı Caner Cindoruk İspanya'da olay yarattı! George Clooney ve Bülent Serttaş...

Hollywood yıldızı George Clooney'e benzetilen oyuncu, "Beni en mutlu eden şey; oynadığım role seyirciyi inandırmak."

Sadakatsiz'in uslanmaz Volkan'ı Caner Cindoruk İspanya'da olay yarattı! George Clooney ve Bülent Serttaş...

"George Clooney'e gelince; çok sevdiğim ve önemli bir oyuncu. Benzetilmek tabii ki hoşuma gidiyor" dedi.

Sadakatsiz'in uslanmaz Volkan'ı Caner Cindoruk İspanya'da olay yarattı! George Clooney ve Bülent Serttaş...

Gelin görün ki kısa bir süre önce şarkıcı Bülent Serttaş da George Clooney'e benzetilmişti.

Sadakatsiz'in uslanmaz Volkan'ı Caner Cindoruk İspanya'da olay yarattı! George Clooney ve Bülent Serttaş...

Öte yandan Caner Cindoruk kendisi gibi oyuncu olan amcası Erdal Cindoruk'un da kopyası gibi. Caner Cindoruk ise yakışıklılığını babasından almış. İşte başta Caner Cindoruk olmak üzere ünlülerin aileleri.

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