Sadakatsiz’in sivri dilli Cavidan’ı Meltem Baytok bakın kaç yaşındaymış! Gözde Seda Altuner ile arasındaki fark dikkat çekti
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandıran Meltem Baytok'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Meltem Baytok'un özellikle yaşı merak edildi. Unutma Beni, Deniz Yıldızı Aşkların En Güzeli, Hekimoğlu gibi yapımlarda rol alan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Meltem Baytok kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Meltem Baytok'un yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan dizide Gönül Güçlü karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner ile Meltem Baytok'un arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bakın Meltem Baytok kaç yaşındaymış...
27.10.2021 22:56
- Son Güncelleme: 27.10.2021 22:56
Sadakatsiz dizisinde laf çarpmalarıyla dikkat çeken Cavidan karakterine can veren Meltem Baytok'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Unutma Beni, Deniz Yıldızı Aşkların En Güzeli, Hekimoğlu gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle yaşı merak edilerek "Meltem Baytok kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Meltem Baytok'un yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan dizide Gönül Güçlü karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner ile Meltem Baytok'un arasındaki yaş farkı dikkat çekti.