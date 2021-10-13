Sadakatsiz’in Nil’i Nazlı Bulum ile Selçuk’u Tarık Emir Tekin arasındaki bu gerçek şaşırttı! Dizinin aşıkları meğer...

NAZLI BULUM KİMDİR?

Nazlı Bulum 11 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşındaki Nazlı Bulum tiyatrocu, oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Kadir Has Üniversitesi, Tiyatro bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. Tiyatro oyuncusu olan Nazlı Bulum, ayrıca tiyatro oyunu da yazmıştır. Nazlı Bulum şimdilerde Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer, Hare Sürel, Onur Özaydın ve Sertan Müsellim gibi oyuncularla Kral Lear oyununda oynamakta ve Kral Lear'ın kızı Cordelia'ya hayat vermektedir.

İşte başta Nazlı Bulum ve Tarık Emir Tekin olmak üzere ünlülerin merak edilen boyları.