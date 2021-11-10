Sadakatsiz’in Leyla’sı Aslı Orcan sırılsıklam aşık! 'Yepkom' diye seslendiği eşini görenler inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan'ın eşi bakın kim çıktı! Aslı Orcan, başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in üstlendiği Sadakatsiz dizisinin yeni sezonuna Aras'ın eşi Leyla karakteriyle dahil oldu. Performansıyla ilgi odağı olan Orcan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. "Aslı Orcan kimdir?" sorusunun yanıtını aratanlar oyuncunun eşini duyunca şaştı kaldı. Öte yandan sosyal medya hesabında 'Yepkom' diye seslendiği eşiyle sık sık pozlarını yayınlayan Aslı Orcan 'Aslı sırılsıklam aşık' dedirtti. Bakın Aslı Orcan 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi kim çıktı...
10.11.2021 22:41
- Son Güncelleme: 10.11.2021 22:41
Sadakatsiz dizisinin yeni sezonuna Aras'ın eşi Leyla karakteriyle dahil olan Aslı Orcan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
27 Mayıs 1980 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları özellikle "Aslı Orcan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Aslı Orcan'ın 2014 yılında ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.