Sadakatsiz'in herkese diş sıktıran Ali’si Alp Akar bakın kim çıktı! Meğer Kenan İmirzalıoğlu'nun...
Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar sergilediği güçlü oyunculukla dikkat çekiyor. Herkese diş sıktıran Ali karakteri ile sosyal medya gündeminden düşmeyen Alp Akar'ın, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de, Cengiz karakterinin kardeşi olarak yer aldığını biliyor muydunuz? Bu detayı hatırlayan çok az kişi var. İşte bir dönem Ezel'in çocuk oyuncusu olan Alp Akar'ın o dönem ki halleri...
24.03.2021 12:25
- Son Güncelleme: 24.03.2021 12:47
Sadakatsiz'in herkese diş sıktıran Ali'si Alp Akar bakın kim çıktı! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan ancak arkasından çevirdiği işlerle izleyenleri çileden çıkaran Cengiz karakterini bilmeyen yok.
Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin oğlu Ali karakterine hayat veren Alp Akar, Ezel dizisinde Cengiz'in kardeşi olarak çok kısa bir bölüm yer aldı.
O sahneyi hatırlayan sosyal medya kullanıcılarından başarılı oyuncuya yorum yağıyor...
İşte Alp Akar'ın değişimi başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
BURAK DAKAK
Şimdilerde Çukur'un Akın'ı olarak tanınan bir dönemin çocuk oyuncusu Burak Dakak da Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi Mert karakterine hayat veriyordu.