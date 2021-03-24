Sadakatsiz'in herkese diş sıktıran Ali’si Alp Akar bakın kim çıktı! Meğer Kenan İmirzalıoğlu'nun...

Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar sergilediği güçlü oyunculukla dikkat çekiyor. Herkese diş sıktıran Ali karakteri ile sosyal medya gündeminden düşmeyen Alp Akar'ın, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de, Cengiz karakterinin kardeşi olarak yer aldığını biliyor muydunuz? Bu detayı hatırlayan çok az kişi var. İşte bir dönem Ezel'in çocuk oyuncusu olan Alp Akar'ın o dönem ki halleri...

24.03.2021 12:25 - Son Güncelleme: 24.03.2021 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





