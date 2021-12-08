Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen’in eski eşi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan inanamadı meğer rock müziğinin yıldız ismiyle...
Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in eski eşi kendisinden de ünlü çıktı! Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen'in hayatı merak konusu oldu. Sergen'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 1999-2018 yılları arasında Işıl Sergen ile evli kalan ve geçen haziran ayında Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan oyuncunun ilk eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun, 1991 yılında rock müziğinin yıldız ismiyle dünyaevine girdiğini ilk kez öğrenenler şoke oldu. İşte Burak Sergen'in kendisinden de ünlü olan eski eşi...
08.12.2021 23:41
- Son Güncelleme: 08.12.2021 23:41
Burak Sergen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk Güçlü karakteriyle büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Sergen'in özellikle aşk hayatı merak edilip araştırıldı.
1999-2018 yılları arasında Işıl Sergen ile evli kalan ve geçen haziran ayında Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan oyuncunun ilk eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.