Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Gözde Seda Altuner tatil sezonunu açtı! İddialı pozlarıyla ortalığı kavurdu “Gözümüz gönlümüz açıldı”
Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle beğeni toplayan Gözde Seda Altuner, yapımın final yapmasının ardından tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatil pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Art arda paylaşımda bulunan Altuner, omuz ve göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Gözümüz gönlümüz açıldı" yorumu yapıldı. İşte Gözde Seda Altuner'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
13.06.2022 01:27 - Son Güncelleme: 13.06.2022 01:27
Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.