Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla şaşırttı! Cansu Dere ile arasındaki o gerçeği duyan küçük dilini yuttu meğer...
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Gözde Seda Altuner'in yaşını duyunca da şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan dizide Asya karakterini canlandıran Cansu Dere ile Altuner'in arasındaki gerçek ise olay oldu. İşte Gözde Seda Altuner'in yaşı ve Cansu Dere arasındaki o gerçek...
21.04.2022 00:02 - Son Güncelleme: 21.04.2022 00:04
Sadakatsiz dizisinde sergilediği performansla dikkat çeken Gözde Seda Altuner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Gözde Seda Altuner'in yaşını duyunca da şaşkınlığını gizleyemedi.
Dizide Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakterinin annesini oynayan Gözde Seda Altuner'in, Cansu Dere ile arasındaki gerçek ise sosyal medyaya damga vurdu.
Gözde Seda Altuner'in, Cansu Dere'den küçük olduğunu ilk kez duyan sosyal medya kullanıcıları şaştı kaldı.