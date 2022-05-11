Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi Seval'i gören hayran kaldı! Kızının pabucunu dama attı
Finale son 3 bölüm kala son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gözde Seda Altuner. Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzeliğiyle de adından söz ettiriyor. 39 yaşında olan ancak genç görünümü ile herkesi şaşırtan oyuncunun güzelliği anneden. Arda ile Omuz Omuza programına konuk olan ve annesinden bahsedilen Gözde Seda Altuner kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı.
11.05.2022 17:28 - Son Güncelleme: 11.05.2022 17:28
Seval Hanım, güzelliği ile kendisine hayran bırakırken, ünlülerin aileleri yeniden gündem oldu. İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve aileleri...