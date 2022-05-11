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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi Seval'i gören hayran kaldı! Kızının pabucunu dama attı

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi Seval'i gören hayran kaldı! Kızının pabucunu dama attı

Finale son 3 bölüm kala son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gözde Seda Altuner. Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzeliğiyle de adından söz ettiriyor. 39 yaşında olan ancak genç görünümü ile herkesi şaşırtan oyuncunun güzelliği anneden. Arda ile Omuz Omuza programına konuk olan ve annesinden bahsedilen Gözde Seda Altuner kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı.

11.05.2022 17:28 - Son Güncelleme: 11.05.2022 17:28
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi Seval’i gören hayran kaldı! Kızının pabucunu dama attı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Gözde Seda Altuner'in annesi, Seval Hanım'ı araştırmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi Seval’i gören hayran kaldı! Kızının pabucunu dama attı

Seval Hanım, güzelliği ile kendisine hayran bırakırken, ünlülerin aileleri yeniden gündem oldu. İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve aileleri...

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi Seval’i gören hayran kaldı! Kızının pabucunu dama attı

AZERİ KIZI GÜNEL ZEYNALOVA VE AİLESİ

Tatlıses sayeinde hayatımıza giren Azeri kızı Günel'in ailei ile paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi Seval’i gören hayran kaldı! Kızının pabucunu dama attı
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi Seval’i gören hayran kaldı! Kızının pabucunu dama attı
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