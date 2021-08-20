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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi kızını solladı! Görenler 'böyle anne mi olur' dedirtti hayran bıraktı

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi kızını solladı! Görenler 'böyle anne mi olur' dedirtti hayran bıraktı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gözde Seda Altuner. Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzeliğiyle de adından söz ettiriyor. 38 yaşında olduğuna kimsenin inanmadığı Gözde Seda Altuner, bugüne kadar pek çok projede yer aldı ancak parlamasını Sadakatsiz ile yaşadı. 50 bini aşkın takipçi sayısıyla izleyicilerin yakın markajında olan Gözde Seda Altuner'in annesini görenler gözlerine inanmadı. Genç görünümüyle kızına taş çıkaran Seval Altuner herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere ünlülerin anneleri...

20.08.2021 08:50 - Son Güncelleme: 20.08.2021 08:56
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi kızını solladı! Görenler ’böyle anne mi olur’ dedirtti hayran bıraktı

Sadakatsiz dizisin hayat verdiği Gönül karakteriyle hafızalarda yer edinen Gözde Seda Altuner'in annesini görenler inanamadı. Zaten 38 yaşında olduğunu duyanların şaşkınlık yaşadığı Gözde Seda Altuner annesiyle bu şaşkınlığı iki katına çıkardı.

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi kızını solladı! Görenler ’böyle anne mi olur’ dedirtti hayran bıraktı

İşte başta Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner olmak üzere ünlülerin anneleri.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi kızını solladı! Görenler ’böyle anne mi olur’ dedirtti hayran bıraktı

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi kızını solladı! Görenler ’böyle anne mi olur’ dedirtti hayran bıraktı
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi kızını solladı! Görenler ’böyle anne mi olur’ dedirtti hayran bıraktı
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