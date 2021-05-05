Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’e bakın! Yıllar öncesinden paylaştı ağızları açık bıraktı meğer o dizide…

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'e bakın! Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner de 20'li yaşlar challenge akımına uyan ünlü isimler kervanına katıldı. Sosyal medya hesabında yıllar öncesine ait bir fotoğrafını yayınlayan Altuner, ağızları açık bıraktı! Altuner, 2007 yılında rol aldığı Eşref Saati dizisinden bir karesini Instagram hesabında yayınladı. Dizide Lütfiye karakterine can veren Altuner, paylaşımına "20'li yaşlarda da deli deli tipleri oynuyordum" notunu düştü. İşte Gözde Seda Altuner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

05.05.2021 23:57 - Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





