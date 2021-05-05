RAMAZAN İMSAKİYE
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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’e bakın! Yıllar öncesinden paylaştı ağızları açık bıraktı meğer o dizide…

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'e bakın! Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner de 20'li yaşlar challenge akımına uyan ünlü isimler kervanına katıldı. Sosyal medya hesabında yıllar öncesine ait bir fotoğrafını yayınlayan Altuner, ağızları açık bıraktı! Altuner, 2007 yılında rol aldığı Eşref Saati dizisinden bir karesini Instagram hesabında yayınladı. Dizide Lütfiye karakterine can veren Altuner, paylaşımına "20'li yaşlarda da deli deli tipleri oynuyordum" notunu düştü. İşte Gözde Seda Altuner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

05.05.2021 23:57 - Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’e bakın! Yıllar öncesinden paylaştı ağızları açık bıraktı meğer o dizide…

Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, 20'li yaşlar challenge akımına uyan ünlü isimler kervanına katıldı.

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’e bakın! Yıllar öncesinden paylaştı ağızları açık bıraktı meğer o dizide…

Akıma bir dönem rol aldığı Eşref Saati dizisindeki Lütfiye karakteriyle katılan oyuncu, paylaşımının altına "20'li yaşlarda da deli deli tipleri oynuyordum" notunu düştü.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’e bakın! Yıllar öncesinden paylaştı ağızları açık bıraktı meğer o dizide…

Altuner'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. İnternet kullanıcıları, oyuncunun gündem olan paylaşımının ardından ünlü isimlerin gençlik hallerini merak edip araştırmaya başladı. İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere ünlü isimlerin gençlik halleri…

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’e bakın! Yıllar öncesinden paylaştı ağızları açık bıraktı meğer o dizide…

Gülşen

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’e bakın! Yıllar öncesinden paylaştı ağızları açık bıraktı meğer o dizide…

Gözde Seda Altuner