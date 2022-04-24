Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’den Caner Cindoruk paylaşımı! Sosyal medya onları konuştu “Ay bu da doğmalara doymadı”
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'den Caner Cindoruk paylaşımı! Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Dizide Volkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Caner Cindoruk'a sette yapılan doğum günü sürprizinden bir kesit yayınlayan Altuner'in paylaşımının altına düştüğü not dikkat çekerken görüntülere binlerce yorum geldi. İşte Gözde Seda Altuner'in Caner Cindoruk ile yaptığı o paylaşım...
24.04.2022 00:38 - Son Güncelleme: 24.04.2022 01:18
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gözde Seda Altuner, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Altuner, dizide Volkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Caner Cindoruk'a sette yapılan doğum günü sürprizinden bir kesiti Instagram hesabında yayınladı.