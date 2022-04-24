RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’den Caner Cindoruk paylaşımı! Sosyal medya onları konuştu “Ay bu da doğmalara doymadı”

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’den Caner Cindoruk paylaşımı! Sosyal medya onları konuştu “Ay bu da doğmalara doymadı”

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'den Caner Cindoruk paylaşımı! Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Dizide Volkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Caner Cindoruk'a sette yapılan doğum günü sürprizinden bir kesit yayınlayan Altuner'in paylaşımının altına düştüğü not dikkat çekerken görüntülere binlerce yorum geldi. İşte Gözde Seda Altuner'in Caner Cindoruk ile yaptığı o paylaşım...

24.04.2022 00:38 - Son Güncelleme: 24.04.2022 01:18
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’den Caner Cindoruk paylaşımı! Sosyal medya onları konuştu “Ay bu da doğmalara doymadı”

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gözde Seda Altuner, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’den Caner Cindoruk paylaşımı! Sosyal medya onları konuştu “Ay bu da doğmalara doymadı”

Gözde Seda Altuner, rol arkadaşı Caner Cindoruk'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’den Caner Cindoruk paylaşımı! Sosyal medya onları konuştu “Ay bu da doğmalara doymadı”

Altuner, dizide Volkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Caner Cindoruk'a sette yapılan doğum günü sürprizinden bir kesiti Instagram hesabında yayınladı.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’den Caner Cindoruk paylaşımı! Sosyal medya onları konuştu “Ay bu da doğmalara doymadı”

Ünlü oyuncu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşımına "Ay bu da doğmalara doymadı" şeklinde esprili bir not düştü.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’den Caner Cindoruk paylaşımı! Sosyal medya onları konuştu “Ay bu da doğmalara doymadı”

Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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