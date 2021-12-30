Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner yaşını duyan inanamadı! Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner'in yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Gözde Seda Altuner kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şoke olurken rol arkadaşı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Gözde Seda Altuner kaç yaşındaymış...
30.12.2021 00:03
- Son Güncelleme: 30.12.2021 00:03
Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Altuner'in yaşı ise merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Gözde Seda Altuner kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şoke olurken rol arkadaşı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti.