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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner yaşını duyan inanamadı! Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner'in yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Gözde Seda Altuner kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şoke olurken rol arkadaşı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Gözde Seda Altuner kaç yaşındaymış...

30.12.2021 00:03 - Son Güncelleme: 30.12.2021 00:03
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti

Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Altuner'in yaşı ise merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Gözde Seda Altuner kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti

Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şoke olurken rol arkadaşı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti

İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı Cansu Dere ile arasındaki fark dikkat çekti

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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