Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner mavi kırmızı mayo demiyor tatiliyle herkesi kıskandırıyor 'su çok güzel sen gelme'
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gözde Seda Altuner. Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzeliğiyle de adından söz ettiriyor. 38 yaşında olduğuna kimsenin inanmadığı Gözde Seda Altuner, bugüne kadar pek çok projede yer aldı ancak parlamasını Sadakatsiz ile yaşadı. 50 bini aşkın takipçi sayısıyla izleyicilerin yakın markajında olan Gözde Seda Altuner, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Sadakatsiz'in sezon finali yapmasını fırsat bilen Altuner, tatil paylaşımlarını peş peşe patlatıyor. O fotoğraflardan birine yorum yapan annesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç görünümüyle kızına taş çıkaran Seval Altuner herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere ünlülerin anneleri...
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül karakteriyle hafızalarda yer edinen Gözde Seda Altuner, son günlerin en popüler isimlerinin başında geliyor. 38 yaşındaki güzel oyuncu sezon finalini fırsat bilip tatile çıktı.
'in annesini görenler inanamadı. Zaten 38 yaşında olduğunu duyanların şaşkınlık yaşadığı Gözde Seda Altuner annesiyle bu şaşkınlığı iki katına çıkardı.
Sezonun yorgunluğunu atan Gözde Seda Altuner'i mavi mayolu paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı.
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Gözde Seda Altuner, paylaştığı fotoğrafa düştüğü 'Gözüm üstünüzde bebekolar?' notuyla yine eprili kişiliğini konuştururken paylaşımı da binlerce beğeni ve yorum aldı.
Gözde Seda Altuner'in önceki gün paylaştığı fotoğraflardan birinde yorumlardan biri de annesine aitti.
Gözde Seda Altuner'in annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anne-kızın, abla-kardeş gibi görüntüsü herkesi şaşırttı.