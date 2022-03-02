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Haberler Magazin Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Cansu Dere ile arasındaki fark şoke etti meğer...

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Cansu Dere ile arasındaki fark şoke etti meğer...

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kaç yaşındaymış! Kadrosunda Berkay Ateş, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Gönül'ü canlandıran ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle dizide Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakterinin annesi Gönül'e hayat veren oyuncunun yaşını merak etti. Altuner'in yaşı duyanları şaşkına çevirirken rol arkadaşı Cansu Dere ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın güzel oyuncu Gözde Seda Altuner kaç yaşındaymış...

02.03.2022 18:12 - Son Güncelleme: 02.03.2022 18:14
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Cansu Dere ile arasındaki fark şoke etti meğer...

Sadakatsiz dizisinde Berkay Ateş, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerle kamera karşısına geçen Seda Altuner, sergilediği oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Cansu Dere ile arasındaki fark şoke etti meğer...

Oyunculuğuyla dikkat çeken Altuner'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Derin'in annesi olan Gönül Güçlü karakterini canlandıran oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Cansu Dere ile arasındaki fark şoke etti meğer...

İstanbul doğumlu olan Altuner'in yaşı duyanları şaşkına çevirirken rol arkadaşı Cansu Dere ile arasındaki fark da dikkat çekti.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Cansu Dere ile arasındaki fark şoke etti meğer...

İşte başta Seda Gözde Altuner olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Cansu Dere ile arasındaki fark şoke etti meğer...

Melis Sezen - 2 Ocak 1997

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