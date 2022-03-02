Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Cansu Dere ile arasındaki fark şoke etti meğer...
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kaç yaşındaymış! Kadrosunda Berkay Ateş, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Gönül'ü canlandıran ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle dizide Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakterinin annesi Gönül'e hayat veren oyuncunun yaşını merak etti. Altuner'in yaşı duyanları şaşkına çevirirken rol arkadaşı Cansu Dere ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın güzel oyuncu Gözde Seda Altuner kaç yaşındaymış...
02.03.2022 18:12 - Son Güncelleme: 02.03.2022 18:14
Sadakatsiz dizisinde Berkay Ateş, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerle kamera karşısına geçen Seda Altuner, sergilediği oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
İstanbul doğumlu olan Altuner'in yaşı duyanları şaşkına çevirirken rol arkadaşı Cansu Dere ile arasındaki fark da dikkat çekti.