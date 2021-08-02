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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner 'aramışsın açmadım' dedi mayolu paylaştı! Taktı takıştırdı plaj tarzı olay oldu

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner 'aramışsın açmadım' dedi mayolu paylaştı! Taktı takıştırdı plaj tarzı olay oldu

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner, meslektaşı ve yakın dostu Şükran Ovalı ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, mavi mayosu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajı ve takılarıyla dikkat çeken Altuner fotoğrafına 'canım aramışsın evet açmadım evet' notunu düştü. Gözde Seda Altuner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

02.08.2021 12:24 - Son Güncelleme: 02.08.2021 12:24
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner 'aramışsın açmadım' dedi mayolu paylaştı! Taktı takıştırdı plaj tarzı olay oldu

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz'de Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner, dizinin sezon finali yapmasının ardından meslektaşı ve yakın dostu Şükran Ovalı ile tatile çıktı.

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner 'aramışsın açmadım' dedi mayolu paylaştı! Taktı takıştırdı plaj tarzı olay oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Altuner, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, son olarak mavi mayosu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner 'aramışsın açmadım' dedi mayolu paylaştı! Taktı takıştırdı plaj tarzı olay oldu

Makyajı ve takılarıyla dikkat çeken Gözde Seda Altuner'in plaj tarzı ise çok konuşuldu.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner 'aramışsın açmadım' dedi mayolu paylaştı! Taktı takıştırdı plaj tarzı olay oldu

Derin dekolteli mayosu ile objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner 'aramışsın açmadım' dedi mayolu paylaştı! Taktı takıştırdı plaj tarzı olay oldu

Altuner o fotoğrafa 'Canım aramışsın evet açmadım evet' notunu düştü.