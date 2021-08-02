Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner 'aramışsın açmadım' dedi mayolu paylaştı! Taktı takıştırdı plaj tarzı olay oldu
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner, meslektaşı ve yakın dostu Şükran Ovalı ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, mavi mayosu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajı ve takılarıyla dikkat çeken Altuner fotoğrafına 'canım aramışsın evet açmadım evet' notunu düştü. Gözde Seda Altuner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
02.08.2021 12:24
- Son Güncelleme: 02.08.2021 12:24