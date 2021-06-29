Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder sırrını açıkladı! Bikinisiyle sosyal medyayı sallayan taze anne o mesajları tek tek cevapladı

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder sırrını açıkladı! Müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve minik kızı Eva Luna ile tatile çıkan Özge Özder, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozuyla dikkat çekti. Kızı Eva Luna ile plajda verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan taze anne Öder'in fit hali görenleri şaşkına çevirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncuya mesaj atarak doğum kilolarından nasıl kurtulduğunu sordu. Takipçilerinin mesajlarına kayıtsız kalmayan Özder ise formunun sırrını ilk kez açıkladı. İşte Özge Özder'in bikinili paylaşımı ve düzgün fiziğinin sırrı…

29.06.2021 19:48 - Son Güncelleme: 29.06.2021 19:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





