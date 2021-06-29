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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder sırrını açıkladı! Bikinisiyle sosyal medyayı sallayan taze anne o mesajları tek tek cevapladı

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder sırrını açıkladı! Müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve minik kızı Eva Luna ile tatile çıkan Özge Özder, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozuyla dikkat çekti. Kızı Eva Luna ile plajda verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan taze anne Öder'in fit hali görenleri şaşkına çevirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncuya mesaj atarak doğum kilolarından nasıl kurtulduğunu sordu. Takipçilerinin mesajlarına kayıtsız kalmayan Özder ise formunun sırrını ilk kez açıkladı. İşte Özge Özder'in bikinili paylaşımı ve düzgün fiziğinin sırrı…

29.06.2021 19:48 - Son Güncelleme: 29.06.2021 19:48
Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder sırrını açıkladı! Bikinisiyle sosyal medyayı sallayan taze anne o mesajları tek tek cevapladı

Sadakatsiz dizisinde Derya karakterine can veren ünlü oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve minik kızı Eva Luna ile tatile çıktı.

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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder sırrını açıkladı! Bikinisiyle sosyal medyayı sallayan taze anne o mesajları tek tek cevapladı

Tatil pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncunun kızı Eva Luna ile plajda verdiği bikinili pozu olay oldu.

Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder sırrını açıkladı! Bikinisiyle sosyal medyayı sallayan taze anne o mesajları tek tek cevapladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek beğeni ve yorum yağdırdı.

Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder sırrını açıkladı! Bikinisiyle sosyal medyayı sallayan taze anne o mesajları tek tek cevapladı

Kısa sürede doğum kilolarından kurtulan çiçeği burnunda anne Özge Özder'in formunun sırrı ise merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncuya mesaj atarak doğum kilolarından nasıl kurtulduğunu sordu.

Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder sırrını açıkladı! Bikinisiyle sosyal medyayı sallayan taze anne o mesajları tek tek cevapladı

Kendisine gönderilen mesajlara kayıtsız kalmayan Özge Özder ise Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin sorularına yanıt verdi.