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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Melis Sezen'in annesi...

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. 23 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Özellikle Sadakatsiz son bölümdeki masa sahnesinden sonra merak edilen Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Melis Sezen olmak üzere ünlülerin anneleri.

12.11.2020 12:14 - Son Güncelleme: 12.11.2020 12:14
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Melis Sezen'in annesi...

İşte başta Melis Sezen olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Melis Sezen'in annesi...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Melis Sezen'in annesi...
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Melis Sezen'in annesi...
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Melis Sezen'in annesi...
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