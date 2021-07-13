Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den üstsüz paylaşım! Cüretkar pozlarını peş peşe yayınladı görenler şaştı kaldı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den üstsüz paylaşım! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, siyah eteği ile deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Sezen'in üstsüz paylaşımı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan o paylaşımı…
13.07.2021 22:42
- Son Güncelleme: 13.07.2021 22:44
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den üstsüz paylaşım! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, siyah eteği ile deniz kenarında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Fotoğrafçı David Bellemere'nin objektifine poz veren Melis Sezen adeta sosyal medyayı salladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun eteğiyle vücudunun üst kısmını kapatarak verdiği pozlara yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kuğu gibisin", "Yakıyorsun yine", "Güzellik" gibi yorumlarda bulunarak Sezen'e iltifat yağdırdı.