Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den üstsüz paylaşım! Cüretkar pozlarını peş peşe yayınladı görenler şaştı kaldı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den üstsüz paylaşım! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, siyah eteği ile deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Sezen'in üstsüz paylaşımı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan o paylaşımı…

13.07.2021 22:42 - Son Güncelleme: 13.07.2021 22:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





